مناهضة ختان الإناث فى ورشة عمل بمجلس الشباب المصرى

نظمت وحدة مناهضة ختان الإناث بمجلس الشباب المصري ورشة عمل تحت عنوان ختان الإناث عادة أم عبادة "نحو تطبيق أكثر فعالية لمكافحة ختان الإناث".ترأس الورشة محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، والباحثة إسراء عبدالحافظ، مسئول وحدة مناهضة ختان الإناث بالمجلس، وشارك في الورشة العديد من أعضاء البرلمان وأطباء متخصصون ورجال دين وإعلاميون وقانونيون.وناقشت الورشة الآثار والأضرار الجسدية والنفسية التي يسببها ختان الإناث، إضافة لدور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لهذه القضية، وخرجت التوصيات بضرورة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث بمشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمتخصصين، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية والتشارك الإيجابي مع الأحزاب والمؤسسات المجتمعية للنزول إلي الشارع المصري في حملات توعية الأسر وأن المشكلة لات كمن في تغليظ القوانين والتشريعات، ولكن الأهم هو آليات تنفيذ هذه القوانين.ومن أبرز التوصيات ضرورة وجود مادة تعليمية خاصة بتعليم الثقافة الحياتية والجنسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية وضرورة تغليظ العقوبة علي رجل الدين أو المحرض بشكل عام الذي يشرع وجوب هذه العادة ويحرض علي ارتكاب هذه الجريمة، ولا بد من محاربة ومواجهة هذه القضايا بالفن والقوي الناعمة.