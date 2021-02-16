«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

بعد أن أنهت زوزو شكيب دورها في آخر أعمالها السينمائية "رجب فوق صفيح ساخن" مع عادل إمام، تعاقدت مع الفنان فؤاد المهندس على القيام بدور الجدة في مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة" واشتركت في عدة بروفات، ولكن حالتها الصحية تدهورت للغاية وأقعدتها عن البروفات النهائية، بحسب الناقدة الفنية ماجدة خيرالله.زوزو شكيب توفيت عام 1978 قبل العرض الأول لفيلمها السينمائي، والذي عرض في نفس عام ظهور "إنها حقًا عائلة محترمة" على خشبة المسرح بعد أن حلّت أمينة رزق محل الفنانة الراحلة.يذكر أن زوزو شكيب ولدت في 12 أبريل عام 1909، وتخصصت في أدوار الإغراء، وظلت ملتصقة بها لوقت طويل، ولكن بمرور الوقت أجادت دور الأم الشريرة، واستطاعت أن تلعب أيضًا أدوار الكوميديا، حتى أصبحت واحدة من أشهر ممثلات الأدوار الثانوية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.وبدأت زوزو شكيب، واسمها الحقيقي زينب شكيب، حياتها الفنية على المسرح في دور صغير بمسرحية «الدكتور» عام 1929، وشاركت في العديد من المسرحيات بداية مع فرقة الريحاني منذ كانت في عمر 16 عاما، ثم مع فرقة فؤاد المهندس وقدمت عددًا من المسرحيات.