«الدستور» تحاور نجوم وصنّاع «فى يوم وليلة» قبل عرضه

محمد مهران: متفائل بنجاح العمل

داليا مصطفى: أجسد دور فنانة والتصوير كوميدى

أيتن عامر: قرأت 15 حلقة فى 4 ساعات بسبب الأحداث الجذابة

صلاح عبدالله: «سينرجى» وفرت طبيبًا وإسعافًا فى «اللوكيشن»

محمد جمعة: «تيمة» جديدة من التشويق

شيرين عادل: لا صعوبات.. والكواليس كانت خفيفة

منذ طرحه عبر «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حقق الإعلان التشويقى لمسلسل «فى يوم وليلة» عددًا كبيرًا من المشاهدات زاد على ٤ ملايين مشاهدة، خلال وقت قياسى، بما عكس الحماس الكبير لدى الجمهور لمشاهدة العمل، الذى سينطلق عرض أولى حلقاته، السبت المقبل ٢٠ فبراير.فى السطور التالية، تحاور «الدستور» نجوم وصنّاع المسلسل، لمعرفة كواليس التصوير، والصعوبات التى واجهت فريق العمل، وتفاصيل قصته التى تدور أحداثها فى إطار من الإثارة والغموض.أحمد رزق: الأحداث عن جريمة قتل ومليئة بالإثارة والغموضأعرب الفنان أحمد رزق عن تفاؤله بنجاح مسلسل «فى يوم وليلة»، خاصة أن أحداثه جديدة ومختلفة، وتدور فى إطار من الإثارة والتشويق، وهو ما أصبح المشاهد يبحث عنه دائمًا، من أجل الابتعاد عن الملل والإطالة. وقال «رزق»: «أحداث المسلسل تتسم بالإثارة والغموض منذ الحلقة الأولى، ما سيسهم فى جذب المشاهد للتعرف عما سيحدث فى الحلقات التالية، وسط إخراج مميز من المتمكنة شيرين عادل».وكشف عن موافقته على بطولة المسلسل فور عرضه عليه من قِبل المخرجة شيرين عادل، بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التى يتضمنها السيناريو، فضلًا عن القدرات التى تتمتع بها المخرجة شيرين عادل، وتميزها فى كل أعمالها الفنية، التى تحرص دائما على أن تخرج فى أحسن صورة ممكنة، عبر الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، وخلق أجواء جميلة مليئة بالبهجة والتعاون والحب.ورفض «رزق» الإفصاح عن تفاصيل دوره، وفضّل أن يكون مفاجأة لجمهوره، واعدًا إياهم بأنه سيظهر بشكل جديد ومختلف عما اعتادوا عليه، وسط أحداث مليئة بالمواقف التى تتسم بالغموض، نتيجة البحث عن أدلة جريمة قتل غامضة، ما يزيد جرعة الإثارة فى كل حلقة عن الأخرى.وأشار إلى عدم مواجهته صعوبات كبيرة خلال التصوير، ما عدا إصابته بشرخ فى ركبته أثناء تصوير أحد المشاهد فى دار القضاء العالى، ما جعله يحصل على إجازة لمدة أسبوعين. وشدد على أن شركة «سينرجى» المنتجة لم تبخل بأى شىء احتاجه المسلسل وصناعه، وحرصت على توفير كل ما يلزم لتوفير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأوضح أنه تمت الاستعانة بشركة خاصة لتوفير كل المستلزمات الطبية، مع وجود طبيب فى كل يوم تصوير وداخل كل «لوكيشن»، مختتمًا بقوله: «المنتج تامر مرسى يغامر بعمله خلال هذه الظروف الصعبة، لكن دائمًا مغامرته تكون ناجحة، بسبب توفير الإمكانات اللازمة لإخراج العمل الفنى فى أبهى صورة».الدور الجديد والمختلف جذب الفنان محمد مهران للمشاركة فى المسلسل، إضافة إلى أنه كان يتمنى التعاون مع المخرجة شيرين عادل، منذ مشاهدته مسلسل «سارة» للفنانة حنان ترك، بجانب أعمالها الفنية الأخرى المميزة، فضلًا عن تعاونه مع الفنان أحمد رزق الذى وصفه بـ«الخلوق المتعاون».وقال «مهران» إنه سيحاول خلال الأحداث مساعدة شقيقه «أحمد رزق» فى الكشف عن أسرار جريمة قتل غامضة، فى إطار من التشويق، مشددًا على أن تصوير المسلسل كان مبهجًا، ولم يشعر بالوقت بسبب المرح والضحك بين جميع المشاركين.وأضاف: «متفائل بنجاح هذا العمل وأتمنى التوفيق من الله، خاصة أن فريق العمل اجتهد ليخرج بالشكل المطلوب، بفضل دعم شركة سينرجى المنتجة التى وفرت لنا كل سبل الراحة والأمان، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد».سوسن بدر: دورى محورى.. وأبحث من خلاله عن القاتلأبدت الفنانة الكبيرة سوسن بدر سعادتها الشديدة بالمشاركة فى المسلسل، الذى يمثل تعاونًا جديدًا لها مع المخرجة شيرين عادل، بعد مسلسل «بخط الإيد»، معتبرة أنها مخرجة مميزة وتحب التركيز فى كل التفاصيل، ما يجعل العمل الذى تخرجه أكثر قيمة ودون أخطاء.وقالت الفنانة الكبيرة إنها تظهر بدور جديد ومختلف، وهو ما تسعى له دائمًا فى كل أعمالها الفنية، فلم يسبق لها أن وافقت على دور مشابه لما قدمته من قبل، مضيفة: «دورى محورى ومعظم مشاهده تجمعنى بالفنان أحمد رزق، الذى سأساعده فى الكشف والبحث عن الغموض فى قضية قتل تبرزها الأحداث فى أول حلقة».وأرجعت موافقتها على المشاركة فى المسلسل إلى أن الورق جذبها منذ اللحظة الأولى، وتوافق مع معايير اختيار أدوارها، وهى أن يكون العمل الفنى المعروض عليها هادفًا ومختلفًا، وتحترم من خلاله أخلاقيات المشاهد والمجتمع.وعن رأيها فى الموسم الدرامى الشتوى، قالت سوسن بدر إن «الدراما الشتوية» لها «تكنيك» مختلف يجعلها مميزة بشكل كبير، ولا تقل أهمية عن الموسم الرمضانى، وتجعل هناك دراما على مدار العام، ما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة أعمال فنية درامية مختلفة.عبّرت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى المسلسل، الذى وافقت على تقديمه فور عرض السيناريو الخاص به عليها، خاصة مع تميز أحداثه التى تدور فى إطار من الدراما الاجتماعية الغامضة والمثيرة.وكشفت «داليا» عن أنها تجسد دور فنانة مشهورة تربطها علاقة عاطفية بالشخصية التى يؤديها الفنان أحمد رزق، المتزوج من الشخصية التى تجسدها أيتن عامر، خلال الأحداث التى ستشهد العديد من المفارقات فى إطار اجتماعى مشوق، مضيفة: «غير مسموح لى الإفصاح عن التفاصيل أكثر من ذلك، لكن دورى مميز ويتوافق مع بحثى المستمر عن التأثير».وعن أجواء وكواليس العمل أثناء فترة التصوير، وصفت «اللوكيشن» بأنه من أفضل مواقع التصوير التى عملت بها، وكان مليئًا بالبهجة والكوميديا بين أفراد فريق العمل، ما عكس روح التعاون لدى كل المشاركين بقيادة المخرجة شيرين عادل.وتطرقت إلى المنصات الإلكترونية واصفة إياها بأنها «مستقبل الفن»، متابعة: «أجدها تجربة جميلة ومميزة تتسم بالاختلاف، وتسهم فى تقديم أعمال مميزة مثيرة تضم عدد حلقات لا يزيد على الـ١٥، بما يخلق حالة من المنافسة الشرسة بين هذه الأعمال».كشفت الفنانة أيتن عامر عن تفاصيل عرض المسلسل عليها للمشاركة فيه، الذى بدأ بتلقيها اتصالًا هاتفيًا من المخرجة شيرين عادل، وضّحت لها من خلاله فكرة العمل وطبيعة الشخصية التى تجسدها خلال الأحداث، ثم أرسلت لها ١٥ حلقة من المسلسل، انتهت من قراءتها خلال ٤ ساعات فقط، لأن أحداثها جذابة ومليئة بالإثارة والغموض، ما دفعها للانتهاء من القراءة فى وقت قياسى، ثم أبلغتها بموافقتها على المشاركة.وأضافت «أيتن»: «أشعر بسعادة وتفاؤل كبيرين لمشاركتى فى هذا العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، الذى أعده بأن يشاهد مسلسلًا يقدم دراما اجتماعية تناقش قضايا مهمة».وفيما يتعلق بطبيعة دورها فى العمل، قالت: «أجسد زوجة الشخصية التى يؤديها أحمد رزق، ضمن أحداث يتعرض فيها الزوجان إلى العديد من المواقف التى تنتهى بانفصالهما، ثم تتوالى القصة فى إطار اجتماعى مشوق وغامض».وأشارت إلى أن هذا المسلسل يمثل التعاون الرابع مع المخرجة شيرين عادل، لذلك هناك تفاهم كبير بينهما يظهر بوضوح خلال التصوير، وهو ما يشعرها بالراحة والاستمتاع، حتى إن كانت الكواليس مرهقة.أما الفنان أحمد رزق فوصفته بـ«صديق العائلة المفضل»، مشيرة إلى أنه صديق شقيقتها «وفاء» منذ الطفولة، وتحب التعاون معه جدًا، وتعتبره والمخرجة شيرين عادل من أقرب الزملاء إلى قلبها فى الوسط الفنى.أرجع الفنان القدير صلاح عبدالله موافقته على المشاركة فى المسلسل إلى جودة السيناريو، وذلك من حيث تميزه بالتشويق والغموض، ما يحمس الجمهور لمتابعة حلقات العمل دون أى ملل، كاشفًا عن أنه يجسد دور موظف «والد الفنان أحمد رزق»، الذى يسعى إلى منح كل ما يمتلك لأولاده، ومع تطور الأحداث يكتشف نتائج ما فعله مع أبنائه.ووصف «عبدالله» المخرجة شيرين عادل بأنها «عبقرية»، لأنها تركز فى كل التفاصيل لتخرج أفضل ما لدى الممثل أمام الكاميرا، معربًا فى الوقت ذاته عن فخره بالتعاون مع شركة «سينرجى»، التى توفر لصنّاع أعمالها الدرامية كل ما يحتاجون من معدات تصوير وإمكانيات، بجانب حرصها على مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، وعلى رأسها توفير طبيب وعربة إسعاف.قال الفنان محمد جمعة إنه متحمس بشدة لعرض «فى يوم وليلة» خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه دراما من نوع خاص و«تيمة» جديدة من الإثارة والتشويق، لذلك متفائل بنجاحه، خاصة مع عمل جميع المشاركين فيه بجهد كبير، والتزامهم بمواعيد التصوير وما جاء فى السيناريو. وكشف «جمعة» عن أنه يجسد دور صديق أحمد رزق المقرب، وتربطه علاقة قوية بحبيبته التى تجسدها الفنانة داليا مصطفى، مضيفًا: «الدور محورى وجديد عما قدمته من قبل». وأضاف: «شعرت بحماس شديد عندما حقق الإعلان التشويقى للمسلسل أكثر من ٤ ملايين مشاهدة فور طرحه من قِبل الشركة المنتجة، ما يعنى أن الجمهور متشوق لرؤيته، ومتحمس بشدة لسماع آراء المشاهدين، وأتمنى أن ينال إعجابهم».وينشغل «جمعة» حاليًا بتصوير دوره ضمن أحداث مسلسل «الاختيار ٢»، ووعد جمهوره بمشاهدة عمل مهم، معربًا عن سعادته بالمشاركة والتعاون مع نجوم كبار مثل أحمد مكى وكريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى.قالت المخرجة شيرين عادل إن كواليس المسلسل اتسمت بخفة الظل، بعكس أحداثه التى تدور فى إطار من الغموض والإثارة، مشددة على أنها استمتعت بالتعاون مع كل النجوم الذين شاركوا فى العمل، لاتسامهم بروح التعاون وحبهم عملهم، وتتنبأ بأن تكون للمسلسل بصمة قوية فى الموسم الحالى.ووصفت النجمة سوسن بدر بأنها كانت بمثابة أم لكل الفنانين المشاركين فى المسلسل، ولم تبخل بأى معلومة تفيد غيرها، وهو ليس بالأمر الجديد عليها، فهى تحب مساعدة الآخرين بكل حب، وهذا من سمات النجوم الكبار مثلها، وكذلك الفنان أحمد رزق، فهو ممثل متميز، وتجمعها به كيميا وتفاهم ينعكسان فى التصوير ويضمنان خروج العمل بشكل مميز.وأشارت إلى أنها لم تواجه صعوبات فى تصوير المسلسل الذى جرى فى العديد من المواقع، ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى والسادس من أكتوبر وأحد المستشفيات.