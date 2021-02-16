رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: الكنديون يشككون في قدرة الحكومة على تطعيمهم ضد كورونا بحلول سبتمبر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:22 م
تطعيمهم ضد كورونا
تطعيمهم ضد كورونا
أ ش أ
طباعة
أظهر استطلاع حديث للرأي تشكك أكثر من نصف الكنديين في قدرة الحكومة الكندية على تطعيم جميع مواطنيها ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي أعلنه سابقا رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو.

وذكرت صحيفة "لوكوتيديان" الكندية، اليوم الثلاثاء، أن استطلاع للرأي، أجرته "مؤسسة ليجيه" الكندية، أظهر أن 51% من المستطلعة آراؤهم لا يثقون في إمكانية وفاء الحكومة بالتزامها والوصول إلى هذا الهدف، في حين عبّر 10% فقط عن ثقتهم الشديدة في قدرة الحكومة على القيام بذلك، و34% عن ثقتهم إلى حد ما.

ووفقا للصحيفة، يبدو سكان مقاطعة "كيبيك" أكثر تشاؤما من غيرهم، حيث أظهر الاستطلاع أن 56% من المستطلعة آراؤهم يشكون في إمكانية تحقيق الحكومة الفيدرالية هدفها، في حين يبدي 6% فقط ثقتهم الشديدة و33% ثقتهم إلى حد ما.

في هذا السياق، يرى كريستيان بورك، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ليجيه"، أن هذه النتائج ليست مفاجئة للغاية، بالنظر إلى التغطية الإعلامية التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ركزت بدرجة كبيرة على صعوبات توريد اللقاحات في كندا.

وقال بورك- في حوار صحفي: "إنها ليست نتيجة جيدة ولكنها ليست بهذا السوء، حيث لا يزال 39% من المشاركين في كيبيك يرون أننا يمكننا الوصول إلى هذا الهدف".

ووفقا للاستطلاع، فإن 69% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون صعوبة حصول الحكومة الفيدرالية على جرعات اللقاحات في السوق العالمية، بينما يرى 14% منهم أن المقاطعات غير قادرة على القيام بعمليات التطعيم.

وردا على تساؤل بشأن رؤيتهم حول كيفية تحقيق التطعيم لكل المواطنين في كندا، أشار الاستطلاع إلى أن 50% يرون أن على كندا الإسراع في اعتماد اللقاحات المرشحة، والتي تم توزيعها بالفعل في دول أخرى.

وعكست نتائج الاستطلاع استعداد الكنديين لاستئناف أنشطتهم، التي كانوا يقومون بها في فترة ما قبل كورونا، باعتدال، وذلك بمجرد تلقيهم جرعات التطعيم، حيث أوضح الاستطلاع أن 59% يرغبون في تناول الطعام بالخارج في حين أبدى 23% رغبته في الذهاب إلى المطاعم و38% استعدادهم لحضور حفلات زفاف أو جنازات، بينما عبّر 34% عن استعدادهم للذهاب إلى السينما و28% حضورهم حفلات موسيقية أو مسرحية.

موضوعات متعلقة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك