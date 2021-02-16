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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جوائز مالية للفائزين بـ«شباب أسوان يبتكر»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:26 م
شباب أسوان يبتكر
شباب أسوان يبتكر
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ بحضور فعاليات تكريم وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المشاريع الفائزة في مسابقة شباب أسوان يبتكر بإجمالى 16 شابًا وفتاة، بجانب تكريم 5 من المحكمين ضمن لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تكريم 4 من المؤسسات الراعية للمسابقة.

وفي كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأصحاب المشاريع الفائزة عقب انتهاء الاختبارات اللازمة بواسطة لجنة علمية متخصصة ومحايدة.

كما أشاد بالدور البناء لشركاء النجاح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه المبادرة الرائدة بمشاركة جادة وإيجابية من مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الحرص على حصول أصحاب المشروعات المتميزة على مزايا غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل أو تخفيضات الفوائد البنكية أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.

وأشار أشرف عطية إلى استمرار هذه المسابقة بشكل سنوي لفتح المجال أمام الجميع، ولتتحول من مسابقة إلى كيان تنموى ومستقبلى حاضن لأفكار إبداعية أفضل وتحويلها لمشروعات تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية من أجل صقل الشباب الفائز بالخبرات المؤهلة لسوق العمل، وبالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب للشباب المشارك لتصبح هذه المبادرة الرائدة بمثابة نموذج نجاح لتحقيق المزيد من التلاحم والتكاتف بين مؤسسات الدولة.
جوائز مالية للفائزين بـ«شباب أسوان يبتكر»
جوائز مالية للفائزين بـ«شباب أسوان يبتكر»
جوائز مالية للفائزين بـ«شباب أسوان يبتكر»
جوائز مالية للفائزين بـ«شباب أسوان يبتكر»

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