وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء متنوعين

قال يان فورنر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة تعلن عن الحاجة إلى رواد فضاء جدد، وتبحث عن مرشحين اعتبارا من 31 مارس، موضحا أنها تركز على التنوع.وذكر فورنر في مؤتمر صحفي: "حان الوقت للبحث عن رواد فضاء جدد، وأنا متأكد من أننا سنجد الأفضل".وتابع فورنر "التنوع يعد إضافة كبيرة"، مضيفًا أنه يثري الفرق وأن وكالة الفضاء الأوروبية تناشد النساء على وجه الخصوص للتقدم.وتبحث وكالة الفضاء الأوروبية عن أربعة إلى ستة رواد فضاء، وسيتم تعيينهم كموظفين دائمين وتكليفهم بمهمات فضائية.كما تبحث الوكالة أيضًا عن ما يصل إلى 20 رائد فضاء من الرجال والنساء كاحتياطيين، ويمكن اختيارهم لمهام محددة.وتتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى ضم رائد فضاء يعاني من إعاقة جسدية إلى الفرق الاحتياطية، في برنامج يسمى "باراسترونوت". وتحقق الوكالة في طبيعة الظروف التي يمكن أن تسمح للمرشح بالسفر إلى محطة الفضاء الدولية.وقال ديفيد باركر، مدير استكشاف الفضاء والروبوتات في وكالة الفضاء الأوروبية: "لدينا الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول هذا الموضوع"، مضيفًا أنه إذا لم تطرح أسئلة، فلن تحصل على إجابات.يذكر أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو ٢٨ مايو، ويخضع المرشحون بعد ذلك لعملية اختيار من ست مراحل من المقرر الانتهاء منها في أكتوبر2022.