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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير إسبانيا: حريصون على تعزيز علاقتنا بالإسكندرية من خلال الفعاليات المختلفة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:16 م
سفير إسبانيا بالقاهرة
سفير إسبانيا بالقاهرة رامون جيل كاساريس
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أكد سفير إسبانيا بالقاهرة رامون جيل كاساريس، مكانة مدينة الإسكندرية، وأهميتها الثقافية والحضارية، وحرص بلاده على تعزيز علاقتها بالإسكندرية، منوهًا بأن ذلك سيصبح ملموسًا بشكل أكبر في الأيام المقبلة، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات لمعهد ثربانتس.

وقال إنه من المقرر أن ينفذ معهد ثربانتس العديد من الفعاليات المجتمعية للجمهور مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وأن المستشار الثقافي لسفارة إسبانيا سيقوم بزيارة الإسكندرية خلال الأيام القادمة لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض الأفكار لتنفيذ فعاليات عدة والانتقال إلى مجال أوسع.

وأضاف: "نحن بصدد أنشطة تتعلق بالسينما والمسرح ولدينا مشروع أيضًا مع مكتبة الإسكندرية، ومقر القنصلية أصبح مخصصًا بالكامل لأنشطة ثربانتس المركز الثقافي الإسباني".

وأوضح أن زيارة اليوم رافقه فيها المستشار التجاري للسفارة، وقاما بعقد لقاءات مع الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأنه زار أيضًا مؤسسة "أنا ليندا" لبحث إمكانية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المصرية.

وفي سياق متصل، شهد سفير إسبانيا بالقاهرة، ندوة لمعهد ثربانتيس بالإسكندرية (المركز الثقافي الإسباني) بعنوان "مدرسة الإسكندرية حركة فكرية حول الأندلس"، وشارك في الندوة نخبة من المتخصصين، وجرى استعراض نشاط مدرسة الدراسات الأندلسية بالإسكندرية وأهمية إسهاماتها في دراسات المغرب والأندلس، وأن تلك المدرسة تأسست في خمسينيات القرن الماضي من خلال عدة منح لدراسة الدكتوراه في إسبانيا، وقدمت العديد من الإسهامات المميزة للثقافة العربية والإسبانية.

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