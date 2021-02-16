«تموين الجيزة» تمنح 400 ترخيص للمحال للأوكازيون الشتوي

أكدت المهندسة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن المديرية مستمرة في تلقي طلبات المحال التجارية لمنح تراخيص الأوكازيون الشتوي من خلال التصفية الأولى الموسمية خلال العام الجاري حتي يوم 7 شهر مارس المقبل.وقالت "غريب" لـ"الدستور"، إنه تم منح تراخيص للمحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي بلغت نحو 400 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات ما بين 20% إلى 50%.وأكدت أن المحلات التجارية ملتزمة بالإعلان عن الشهرين ما قبل التخفيض بشهر وما بعد التخفيض وتكون التخفيضات حقيقية وليست عروض أو خصومات وهمية وملتزم بالفواتير الضريبية والسجل التجاري.وقالت إن أبرز السلع في الاوكازيون الشتوي تشمل الملابس الجاهزة والأحذية والمنسوجات.