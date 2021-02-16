هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

الفيوم: مواطنو عزبة الوادى: توجيهات الرئيس طوق نجاة

مطروح: إنهاء 80% من الوحدة الصحية بقرية سيدنا هود

بنى سويف: تأهيل وتطوير 66 قرية بمركزى ببا وناصر

كفرالشيخ: تأهيل «مطوبس» بتكلفة ٦ مليارات جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن

لطالما كانت أحلام أهل القرى محدودة بسبب محدودية الخدمات المقدمة لهم، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرر هذا الخيال ونقله إلى أرض الواقع من خلال مبادرته «حياة كريمة» لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمناطق الأكثر احتياجًا.من بين القرى التى وقع عليها الاختيار للاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، قرية أتليدم بمركز أبوقرقاص فى المنيا، التى عدَّد سكانها أولوياتهم ومطالبهم من المبادرة بإنهاء مشروع الصرف الصحى وتطوير مستشفى القرية وإنشاء مدرسة ثانوية للفتيات وإحلال وتجديد بعض المنازل الآيلة للسقوط وإنشاء سجل مدنى وشهر عقارى.وتضم المرحلة الأولى من المبادرة تطوير قرى محافظة المنيا بمراكز أبوقرقاص وملوى وديرمواس ومغاغة، بواقع تأهيل وتحسين المعيشة داخل ١٩٢ قرية.يقيم فى أتليدم نحو ١٠٠ ألف نسمة وتعد إحدى أكبر القرى على مستوى المحافظة ويعانى أهلها من عدم توافر الخدمات الأساسية، حيث يشكون من تأخر انتهاء مشروع الصرف الصحى الذى بدأ العمل فيه قبل ١٥ عامًا بجانب سوء حالة مياه الشرب، ويطالبون بتأهيل مستشفى القرية الذى لا يتوافر به الأجهزة الطبية والأطباء فى مختلف التخصصات خاصة الجراحة.وقال محمد عبدالرحمن سنوسى، ٧٥ سنة، أحد أهالى القرية إن مبادرة «حياة كريمة» جاءت بمثابة طوق نجاة وبارقة أمل لأهالى القرية التى تعد من أكبر القرى على مستوى المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تضم ٤ عزب هى: السلامية وشهرتها عزبة العرب ومحمد حسانين والنقطة والبرباوى.وأضاف: «نحتاج لمكتبين للسجل المدنى والشهر العقارى وإنشاء مدرسة للمرحلة الابتدائية، كما نطالب بإدخال الغاز الطبيعى داخل القرية وبناء مساكن شعبية من الممكن بناؤها على أرض أملاك الدولة شرق السكة الحديد بالقرية».وطالب أحمد محمد عبدالرحمن، موجه لغة عربية أحد أهالى القرية، بإدخال الغاز الطبيعى للقرية بجانب تطوير وتشغيل المستشفى الذى لا يقدم أى خدمات بسبب عدم وجود الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء فى جميع التخصصات.وتابع: القرية يوجد بها عدد كبير من الموظفين والعاملين ونحتاج لماكينة صراف آلى لصرف الرواتب، موجهًا الشكر والتحية للرئيس السيسى الذى أحس وشعر بمعاناة أهالى القرى واهتم بتوفير حياة كريمة لهم، داعيًا الله بأن يسدد خطاه. وأضافت زيناهم عبدالمجيد، بائعة خضار من أهالى القرية، أنها تتمنى من الرئيس والمبادرة بناء مدرسة ثانوى للفتيات، حيث تضطر الفتيات للالتحاق بمدارس أبوقرقاص أو مدينة المنيا، وهو ما يعنى زيادة الأعباء المادية على الأسر إلى جانب إرهاقهن فى المواصلات، مناشدة المسئولين مساعدتها ببناء غرفة إضافية فوق بيتها الذى تقيم به خاصة أن مساحته لا تتعدى ٤٠ مترًا، وهى مريضة، متمنية توفير تروسيكل لها لتتمكن من استخدامه فى بيع ونقل الخضار.ويؤكد محمد مشنب حامد، ١٩ سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، أن أهم احتياجات القرية هو بناء ٥٠٠ منزل بالقرية بين منهارة وآيلة للسقوط، مقدمًا شكره للرئيس السيسى لأنه «أول رئيس يهتم بأهالى القرى ويرغب فى تلبية مطالبهم وتحقيق احتياجاتهم».وقالت سميرة كامل على صالح، ٧٣ سنة، إن منزلها انهار قبل عامين وتقيم حاليًا عند أبنائها ومعاشها لا يتعدى ٥٠٠ جنيه، مناشدة المسئولين إعادة بناء منزلها، داعية للرئيس السيسى بأن يطيل الله فى عمره وأن يرزقه من واسع فضله لأنه «صاحب قلب كبير يشعر بالغلابة وبمتاعبهم ويسعى لحل مشكلاتهم وتوفير حياة محترمة وكريمة لهم».أشاد أهالى عزبة الوادى، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بجهود أجهزة الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن البدء الفورى فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، معربين عن أملهم فى أن يسهم ذلك فى تنمية قريتهم بشكل كبير.وقال حسن أحمد، أحد أهالى عزبة الوادى: «أهالى البلد يشكرون الرئيس السيسى على المبادرة، خاصة أن العزبة نائية ومحرومة من معظم الخدمات الحكومية».وأضاف: «تنخفض القرية عن سطح البحر بنحو ٢٠ مترًا، ما يجعلها مهددة بالمياه الجوفية، وتعانى من مياه الصرف، كما تعانى من سوء حالة الطرق وتكرار الحرائق فى محول الكهرباء والكابلات العارية، ما يمثل خطرًا على أهالى القرية».وتابع: «توجيهات الرئيس السيسى لتطوير قرى (حياة كريمة) تمثل طوق نجاة لعزبة الوادى وغيرها من القرى والتوابع التى تعانى نتيجة حرمانها من الخدمات وسوء حالة المرافق».قال المهندس حسين السنينى، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة مطروح، إن قرية سيدنا هود بمركز الحمام تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير الخدمات والمرافق بها، مؤكدًا أن هذه المشروعات سيجرى الانتهاء منها فى وقت قريب، ووفقًا لخطة العمل، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأضاف: يجرى حاليًا رفع كفاءة ١٨ منزلًا بقرية سيدنا هود، بعد إدراج القرية فى مبادرة «حياة كريمة»، كما يجرى إنشاء وحدة صحية جديدة لخدمة الأهالى، تجاوز تنفيذها نسبة ٨٠٪، بالإضافة إلى رصف طريق بطول ١.٥ كيلومتر. وتابع: يجرى أيضًا إنشاء خزان صرف صحى لا هوائى، وملعب خماسى جديد من النجيل الصناعى، مع رفع كفاءة مركز الشباب، وتوسعة مدرسة أبوعبيدة بالقرية.الغربية: أهالى كفرالديب يطالبون بماكينات صراف آلىقال أهالى قرية كفرالديب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية إن مبادرة «حياة كريمة» طوق نجاة للقرية من الإهمال الذى ضربها لسنوات، رغم أنها أنجبت وزراءً وبعض رجال الدولة الذين خدموا مصر.وقال عبده الديب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القرية، إن قريته تحتاج إلى بناء وحدة طب الأسرة، خاصة بعد تخصيص قطعة أرض وتسليمها لوزارة الصحة، وكذلك تطوير مركز شباب القرية باستكمال المبنى الإدارى أو إحلاله وتجديده، إذ يتكون المبنى من دور واحد وأقل من مستوى الشارع، ما يؤدى إلى غرقه بمياه الصرف الصحى.وأضاف «الديب» أن المبنى لا يتسع للأنشطة وليست به أى صالات ألعاب مثل الجيم وتنس الطاولة والبلياردو وغيرها، مؤكدًا أن شباب القرية انتظر كثيرًا هذه المبادرة لتنفيذ أحلامهم فى ممارسة الألعاب المفضلة.وطالب هيثم حظو، أحد شباب القرية، بتطوير مكتب البريد الذى يخدم ٤ قرى هى كفرالديب وكفرنواى وكفرشاهين والعايشة، واستغلال مبنى المجمع التنموى المهجور منذ أكثر من ١٥ عامًا كوحدة سجل مدنى لإصدار الرقم القومى، ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية، مع إدخال الغاز الطبيعى.وأضاف «حظو» أن شباب القرية يأمل فى تزويدها بعدد من ماكينات الصراف الآلى للبنوك المختلفة، رحمة بأصحاب المعاشات، وكذلك بناء عدد من المنازل الآيلة للسقوط لعدد من فقراء القرية، وإحلال وتجديد البنية التحتية لشبكة المياه الموجودة.عبّر أهالى قرية أشمنت بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف عن سعادتهم لدخول القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».وتستهدف هذه المرحلة من المبادرة تأهيل وتطوير ٦٦ قرية بمركزى ببا وناصر ضمن المبادرة التى تشمل ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث يتم تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة.وقال على عابدين، مدير عام بوزارة المالية: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالقرى والنجوع لأن قريتنا ينقصها الكثير من الخدمات، وطالبنا من خلال مبادرة (حياة كريمة) بتوسعة مدخل القرية وإحلال وتجديد كوبرى أشمنت وإدخال الغاز الطبيعى»، مؤكدًا أنه تم توفير ٩٠٠ متر لإنشاء محطة رفع للصرف الصحى. من جهته، أضاف سامى بسيلى داود، أحد أهالى القرية: «لدينا مساحة كبيرة بمستشفى القروى بأشمنت غير مستغلة ونطالب ببنائها كمجمع خدمات وتطوير وحدة الإسعاف لخدمة القرية والقرى المجاورة، ونشكر الرئيس والحكومة على الاهتمام بتطوير القرى وتوفير حياة آدمية للمواطنين».بدوره، قال جمال بدوى، محامٍ: «لدينا العديد من المطالب ومنها إدخال الصرف الصحى وتطوير الخدمة الصحية وتمت الاستجابة لمطالبنا بإدراج القرية فى مشروع الصرف الصحى وتجهيز مجمع خدمى وتغطية الترع».شمال سيناء: أسقف خشبية وبلاستيكية لحماية المنازل من الأمطارأعلن محمد سعيد تمساح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «الشجرة للتنمية والفن» فى شمال سيناء، عن تفاصيل العمل فى مبادرة «مظلة»، التى تستهدف إقامة وترميم أسقف المنازل لحماية المواطنين من الأمطار والبرد، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».وقال «تمساح» إنه تم تنفيذ المبادرة فى مدينة العريش لصالح الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ أسقف خشبية لمنازلهم، أو تغطيتها بمشمعات بلاستيك وبطاطين، حماية لها من الأمطار وتقلبات الطقس فى الشتاء.وأوضح أنه تم تركيب ٦ أسقف خشبية و٢٦ مشمعًا بلاستيكيًا على المستحقين، وذلك فى مناطق: السمران والصفا وعزبة أبوعلى فى المساعيد، إلى جانب الريسة وأبى صقل.عبّر أهالى قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ عن سعادتهم الغامرة لإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى عن تلك اللافتة الطيبة لرفع المعاناة عنهم التى استمرت سنوات.وحكى محمد عرفان، من أهالى القرية، عن المعاناة التى يعيشها المواطنون فى القرية بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى الذى تم البدء فيه قبل سنوات ولم ينته، ما دفع الأهالى للاعتماد على الطرنشات للصرف فيها، وتسربت مياه الصرف الصحى إلى مياه الشرب ما أدى إلى تلوثها.وقال محمد النجار، أحد شباب القرية، إن شوارع وطرقات المكان تحوّلت لبحيرات من مياه الصرف الصحى العفنة، التى تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل.وأضاف «النجار»: «استغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى»، مناشدًا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالى من أمراض أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحى، فضلًا عن عدم رصف الشوارع لعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى حتى الآن.وأبدى سعادته لإدراج قرية برمبال ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أن الوضع سيتغير فى القريب العاجل لثقة الأهالى فى المبادرة الرئاسية وما ستحققه على أرض الواقع.وذكر محمد عبدالخالق، أحد أهالى برمبال، أن أعمدة الإنارة فى القرية أصبحت متهالكة تمامًا وتشكل خطرًا حقيقيًا على الأهالى خاصة الأطفال، مطالبًا بتجديدها وإحلالها فى أسرع وقت ممكن قبل وقوع كارثة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصرى.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم ١٨ قرية و١٨٧ تابعًا بتكلفة ٦ مليارات جنيه، مضيفًا أن المركز يعيش به نحو ٣٥٠ ألف مواطن، أى ما يمثل ١٠٪ من إجمالى سكان كفرالشيخ.وأضاف «نورالدين» أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التى تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف رفع جودة الحياة وتطوير الريف المصرى، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمى بمركز مطوبس، سواء العام أو الفنى، والمراكز المجاورة.وأكد أن المحافظة تنفذ الخطط الاستثمارية بالتنسيق مع الدولة، قائلًا: «نسعى لرفع جودة الحياة خاصة فى التعليم والصحة، وأن نوفر لأبناء كفرالشيخ مكانًا فى المدارس والمستشفيات».