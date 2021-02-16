غينيا بيساو تعلن ظهور حالات إصابة بسلالتي كورونا الجنوب إفريقية والبريطانية

أعلنت السلطات الصحية في غينيا بيساو، اليوم الثلاثاء، إصابة حالات بفيروس كورونا من السلالتين المتحورتين الجنوب إفريقية والبريطانية.وأوضحت أنه تم تسجيل 26 حالة من فيروس كورونا البريطاني، وحالة واحدة من سلالة جنوب إفريقيا، من بين 40 عينة تم إرسالها إلى مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية.وسجلت غينيا حتى الآن 2924 إصابة إيجابية، منها 2464 حالة شفاء و46 حالة وفاة.وتحدث رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالوس، الأسبوع الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا وأنه لا يزال يكافح الآثار اللاحقة حتى بعد شفائه.