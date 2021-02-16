الأمطار تُعطل حركة الصيد بدمياط

تسببت موجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة دمياط، اليوم الثلاثاء، في تعطل حركة الصيد بدمياط، حيث تسببت شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة في تعثر تحرك رحلات الصيد من بوغاز عزبة البرج بدمياط.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حالة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية في حال سقوط أمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية للمراكز والمدن للاستعداد لسوء الأحوال الجوية.