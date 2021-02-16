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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية | نماذج استرشادية للامتحانات 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:28 م
الأزهر الإلكترونية
الأزهر الإلكترونية
نعمات مدحت
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يرغب الطلاب في البحث عن نماذج استرشادية للامتحانات عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث تحظى النماذج باهتمام كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، خاصة مع قرب الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 يناير في المعاهد الأزهرية، عقب العودة من أجازة نصف العام.

نماذج استرشادية للامتحانات 


وتسهيلا وتيسيرًا على الطلاب، قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر نماذج الإجابة الاسترشادي لجميع الصفوف في المراحل المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، على مدار سنوات سابقة حتى يتعلم الطلاب منها، ويمكنهم الاستفادة منها في جميع المواد الدراسية، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، حيث يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي، لتحميل النماذج في المواد التي يريدونها: من هنا

المواد التي تم نشر نماذج استرشادية بها


ووفقا لما قام بنشره القطاع، فإن النماذج التي تم وضعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، تشتمل على مواد: اللغة الإنجليزية، والأحياء، والتاريخ، والتربية الفنية، والجبر، والجغرافيا، والفيزياء، والحاسب الآلي، واللغة الفرنسية، والهندسة، وعلم نفس تجريبي، وكيمياء استرشادي.

نماذج استرشادية للأبحاث

كما قامت البوابة بنشر مقطع فيديو مصور، يقدم نماذج استرشادية للقيام بإجراء الأبحاث التي يقدمها طلاب المرحلة الابتدائية للقطاع بدلا عن الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول.


كما قدمت البوابة أيضا العديد من النماذج الخاصة بالامتحانات للسنوات الماضية حتى يراها الطلاب ويطلعون عليها لمساعدتهم في المذاكرة وتوقع الأسئلة.

موعد امتحانات التعليم قبل الجامعي بالأزهر 

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الاثنين، عن موعد الامتحانات حيث ستكون يوم 27 قبراير الجاري، ولكن بنظام اليوم الواحد لبعض الصفوف، ونظام اليومين لصفوف أخرى.

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