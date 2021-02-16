محافظ الأقصر يتابع أعمال إصلاح كسر بخط مياه رئيسى

تفقد مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء الثلاثاء، أعمال صيانة إصلاح كسر بخط مياه رئيسي بمنطقة شارع خالد بن الوليد وسط مدينة الأقصر.وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر انقطاع المياه عن مدينة الأقصر، وبعض المناطق التابعة لها، وذلك فور حدوث الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بالمدينة.وأكد محافظ الأقصر أن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء، لافتًا إلى أنه جار العمل على إعادة ضخ المياه من جديد للمواطنين فور الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال لحظات معدودة.ووجه المحافظ الشكر لجميع رجال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر من فنيين وعمال، وكذلك اللواء محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة الشركة، على مجهوداتهم التي استمرت على مدار 10 ساعات متواصلة لإصلاح الكسر.