طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

فاز الروائي والقاص طارق فراج، بجائزة الطيب صالح فرع الرواية في الدورة الحادية عشرة والتي أعلنت نتائجها منذ قليل، وذلك عن روايته "لعبة السفر".وقال طارق فراج عن فوزه: "تقدمت هذا العام لجائزة الطيب صالح العالمية للرواية بعمل روائي كنت قد أنجزته منذ عدة سنوات، لكنه كان رهين الأدراج؛ نظرا لأني انصرفت في الفترة السابقة نحو الترجمة التي عطلت مشاريعي الروائية إلى حد ما".وأضاف فراج في تصريح خاص لـ"الدستور": "جائزة الطيب صالح ذات سمعة طيبة ولا تحتكم إلى أى اعتبارات سوى جودة الأعمال المقدمة وشمولية التجربة الإنسانية التي تعالجها هذه الأعمال".وتابع: "تقدمت برواية تحت عنوان ( لعبة السفر) وهي- شأن رواياتي السابقة- تكشف منطقة نائية ذات خصوصية أعتقد أنها متفردة وتعالج الحياة البسيطة في مجتمع الواحات الذي ظل منغلقا على نفسه لسنوات طويلة".واختتم: "بالطبع أسعدني تلقي خبر الفوز واعتبره عاملًا محفزا ومسئولية إضافية".