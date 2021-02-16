هطول أمطار غزيرة فى دمياط

شهدت مدينة دمياط، اليوم الثلاثاء، رياحًا شديدة، خاصة على الطرق السريعة بالمحافظة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمدينة.كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيًا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية في حال سقوط أمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية للمراكز والمدن للاستعداد لسوء الأحوال الجوية.