تراجع معدل البطالة في النرويج إلى 4.4%

أظهرت بيانات إدارة العمل والضمان الاجتماعي النرويجية، الثلاثاء، وصول إجمالي عدد العاطلين تمامًا عن العمل في النرويج خلال الأسبوع الماضي إلى 123939 عاطلًا، ليتراجع معدل البطالة إلى 4.4% مقابل 5. 4% في الأسبوع السابق.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نحو 2.9.7 ألف شخص، إما عاطلون تماما أو عاطلون جزئيا أو يبحثون عن عمل في النرويج.وقال هانز كريستيان هولته، مدير إدارة العمل والضمان الاجتماعي، في بيان: "بشكل عام فإن عدد الباحثين عن عمل ظل مستقرا بدرجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي".وأضاف أن عدد الباحثين عن عمل ارتفع في غرب النرويج بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين تراجع عدد الباحثين عن العمل في باقي أنحاء البلاد.