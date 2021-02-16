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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عراقي: مطار أربيل لم يتعرض لأضرار جراء هجوم أمس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:18 م
مطار أربيل
مطار أربيل
أ ش أ
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أكد مدير مطار أربيل الدولي العراقي، الثلاثاء، عدم تعرض البنى التحتية للمطار إلى الأضرار جراء الهجوم الإرهابي الصاروخي، الذي استهدف 3 مواقع بأربيل، أمس.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، إن "إدارة المطار قامت بفتح حركة الطيران أمام المسافرين بعد إغلاقها منذ يوم أمس نتيجة الاعتداء الإرهابي"، لافتًا إلى أن "البنى التحتية ومباني المطار لم تتعرض إلى أي ضرر من جراء سقوط الصواريخ على مدينة أربيل".

كانت الخارجية العراقية أعلنت، في وقت سابق، أن الحكومة ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي طال مطار أربيل أمس.

كان التحالف الدولي في العراق قد كشف، في وقت سابق اليوم، عن أن الهجوم الإرهابي شهد إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.

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