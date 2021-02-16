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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: اللقاحين الذين تمت الموافقة عليهما يحميان من سلالة كورونا البريطانية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:40 م
لقاح
لقاح
وكالات
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قالت السلطات في موسكو اليوم الثلاثاء، إن اللقاحين اللذين تمت الموافقة عليهما بالفعل في روسيا يحميان من سلالات فيروس كورونا الأكثر نشرا للعدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأظهرت دراسة مقارنة أن الأجسام المضادة التي تشكلت بعد التطعيم بـ"سبوتنيك في" و"إيه بى آى فاك كورونا" تحمي أيضا من السلالة التي ظهرت في بريطانيا، وفقا للخدمة الاتحادية لحماية حقوق المستهلك.

ولم يتم إجراء أي فحوص حتى الآن للتأكد مما إذا كان اللقاحان يحميان أيضا من السلالة التي نشأت في جنوب إفريقيا.

وصرح معهد روبرت كوخ الألماني للسيطرة على الأمراض أنه حتى الآن، لا توجد مؤشرات على انخفاض فعالية اللقاح ضد السلالة التي ظهرت في بريطانيا، وتنتشر أيضا في ألمانيا.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن بعض اللقاحات أقل فعالية في الحماية من السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

ووفقا لموسكو، ظل "سبوتنيك في" في السوق الروسية لمدة ستة أشهر ويجري استخدامه الآن في أكثر من 15 دولة. وذكرت موسكو من قبل أن "ابي فاك كورونا" لن يتم استخدامه في روسيا حتى مارس.

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