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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: تسجيل 476 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:17 م
المغرب كورونا
المغرب كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، عن تسجيل 476 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 479071 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8950 فحصًا، بلغ 5059147 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8504، كما تم تسجيل 1079 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 460628.

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