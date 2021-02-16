أمريكا: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بنسبة 0.2%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الاثنين، لتصل إلى 27.7 مليون إصابة حتى الساعة 0631 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية التي كانت بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي.وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 3.49 مليون إصابة، بزيادة 0.2% عن نفس الفترة من يوم أمس.وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.4% في حالات الإصابة مقارنة بذات التوقيت أمس الإثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى 13862 حالة.وشهدت ولاية فلوريدا أكبر زيادة في عدد الوفيات التي تم تسجيلها على مدار الـ24 الماضية، حيث سجلت 155 حالة وفاة جديدة.