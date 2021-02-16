محافظ السويس يخصص حديقة لذوي الإعاقة

قرر اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، تخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمنطقة الجاري تطويرها ببورتوفيق.وقال عادل الدكروني رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة إنه تقدم بمقترح وطلب إلى المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس لتخصيص قطعة أرض بمنطقة مشاية بورتوفيق التي تشهد أعمال تطوير حالي وتخصيصها كحديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأضاف الدكروني أن المحافظ وافق على تخصيص جزء من الممشى الجاري تطويره، بمسطح دائري 20 مترا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 400 متر.ووجه رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الشكر لمحافظ السويس لواء عبد المجيد صقر ونائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان ورئيسة حي السويس المهندسة فاتن عبد الغني لمساندتها للفكرة منذ بداية عرضها.