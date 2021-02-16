نائب: مجمع الإسماعيلية الطبي ينضم لقائمة المشاريع الواعدة

قال الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإسماعيلية الطبي يأتي في إطار المشروعات القومية الضخمة في مجال الصحة التي لم تبخل بها الدولة طيلة سنوات بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.أضاف نائب الإسكندرية عن حزب مستقبل وطن، في تصريحات الثلاثاء، أن مجمع الإسماعيلية الطبي من المشاريع الصحية الواعدة، خاصة أنه يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة فى التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.أوضح عضو النواب أن المجمع يُعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل المخطط إنشائها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.وشدد عبد العال على أن المجمع يقدم خدمة طبية وفق أعلى المعايير الصحية على مستوى العالم ويضم 9 مباني تخصصية بتكلفة 550 مليون جنيه ويقدم 2300 خدمة طبية، مضيفًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي، صرح صحي حقيقي ينضم إلى مجموعة ضخمة من كبار المستشفيات والمراكز الصحية.أفاد النائب الإسكندراني أن السنوات الماضية شهدت نهضة صحية جبارة سواء على مستوى المستشفيات أو المرافق الصحية أو الخدمات المقدمة أو التصدي للأمراض المزمنة.