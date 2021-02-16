الإمارات: تحصين 40% من السكان بلقاح مضاد لكورونا

أعلنت حكومة الإمارات عن تقديمها أكثر من خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين، إذ حصل عليه 40.48% من إجمالي السكان في الدولة، فيما تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليون فحص.وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن نسبة تقديم اللقاح بلغت 56. 52 جرعة لكل 100 شخص، موضحة أن وزارة الصحة تعطي الأولوية في تقديم اللقاح لكبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين.وأضافت: "نجحنا في الوصول إلى تطعيم 40.46% من فئة كبار السن، وهو إنجاز يضاف لسجل الدولة سعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض، ما يسهم في السيطرة على الفيروس، كما تم تقديم اللقاح لـ40.48 من إجمالي السكان في الدولة، ما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ50% من إجمالي السكان خلال الربع الأول من هذا العام".وأكدت أن اللقاح هو الوسيلة المثلى لهزيمة الجائحة، لذا تعمل الجهات الصحية المعنية حاليًا لتحديد تقديم اللقاح بصورة دورية كما هول الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.