مياه الأقصر: 10 ساعات عمل متواصل لإصلاح كسر بخط رئيسي واقتربنا من الانتهاء

قال وليد الإدفاوي مسؤول العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر، إن رجال الشركة من فنيين ومهندسين كانوا متواجدين منذ بدء حدوث كسر بخط رئيسي لمياه الشرب بمنطقة شارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، ذلك الأمر الذي تسبب في قطع المياه عن جميع أنحاء المدينة.وأضاف لـ"الدستور" أن اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة تواجد عدة مرات على مدار اليوم، لمتابعة عملية الإصلاح والصيانة، وأنه وجه بسرعة إصلاح الكسر وتسخير كافة إمكانيات الشركة لتحقيق ذلك.وأضاف أن ساعات العمل لإصلاح الكسر قد تخطت نحو الـ 10 ساعات متواصلة، قام خلالها العمال والفنيين بمجهودات جبارة لإصلاح الكسر.وأكد على أن أعمال الإصلاح وصلت للمراحل النهائية ومن المتوقع أن تعود المياه التدفق مجددًا إلى مختلف أنحاء مدينة الأقصر خلال مدة قصيرة للغاية.وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أعلنت عن إنقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بالمدينة.