رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه الأقصر: 10 ساعات عمل متواصل لإصلاح كسر بخط رئيسي واقتربنا من الانتهاء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:32 م
مياه الأقصرلإصلاح
مياه الأقصرلإصلاح كسر بخط رئيسي
هدى الأمير
طباعة
قال وليد الإدفاوي مسؤول العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر، إن رجال الشركة من فنيين ومهندسين كانوا متواجدين منذ بدء حدوث كسر بخط رئيسي لمياه الشرب بمنطقة شارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، ذلك الأمر الذي تسبب في قطع المياه عن جميع أنحاء المدينة.

وأضاف لـ"الدستور" أن اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة تواجد عدة مرات على مدار اليوم، لمتابعة عملية الإصلاح والصيانة، وأنه وجه بسرعة إصلاح الكسر وتسخير كافة إمكانيات الشركة لتحقيق ذلك.

وأضاف أن ساعات العمل لإصلاح الكسر قد تخطت نحو الـ 10 ساعات متواصلة، قام خلالها العمال والفنيين بمجهودات جبارة لإصلاح الكسر.

وأكد على أن أعمال الإصلاح وصلت للمراحل النهائية ومن المتوقع أن تعود المياه التدفق مجددًا إلى مختلف أنحاء مدينة الأقصر خلال مدة قصيرة للغاية.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أعلنت عن إنقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بالمدينة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بواليا وأجاي يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك