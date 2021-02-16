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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: زيارة الرئيس السيسي عزبة الهجانة «حدث تاريخي»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:35 م
أحمد محسن، عضو مجلس
أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ،
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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ثمن أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغيير اسم عزبة الهجانة والكيلو 4.5 إلى مدينة الأمل، بعد توجيهاته بالتطوير فيها وإنشاء مساكن حضارية وآدمية لسكانها والتصدي للعشوائيات.

وأضاف محسن، في تصريحات، الثلاثاء، أن إلغاء اسم عزبة الهجانة والكليو 4.5 يعطي أملًا جديدًا وحقيقيًا لسكان هذه المنطقة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة وحضارية، خاصة أنه كان مطلبًا قبل سنوات، ويؤكد استمرار جهود تطوير المنطقة والارتقاء بمستوى معيشة أهلها.

وشدد عضو الشيوخ على أن زيارة السيسي لعزبة الهجانة حدث تاريخي، ويؤكد أنه قريب وبشكل مباشر من معاناة الناس وهمومهم، وأنه لا يدخر جهدًا في الوصول إلى أماكن لم يصل إليها من قبل زعماء تولوا حكم مصر.

وقال إن اقتحام ملف العشوائيات مثل عزبة الهجانة، وغيرها من عشرات المناطق التي دبت فيها الحياة العصرية وتم توصيل الخدمات إليها، غير مسبوق في تاريخ مصر، ويؤكد أن سكان هذه المناطق من الطبقات والشرائح الفقيرة في قلب وعقل الدولة المصرية.

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