برلماني يعلن مشاركة خريجات «هى تقود» في معرض ديارنا

أعلن أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب عن مشاركة خريجات برنامج "هى تقود" في معرض ديارنا للحرف اليدوية من 15- 25 فبراير، المقام في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.وقال فتحي، إن خريجات برنامج She Leads استطاعوا بعد مدة من البرنامج إنهم يشتغلوا على أفكارهم ووتحويلها لمشاريع مختلفة، إضافة إلى أنه استطاعوا ايضا أنهم يطوروها ويكبروها بعد نجاحهم في أكتر من معرض.ودعا فتحي الجميع إلى الذهاب إلي المعرض لمشاهدة أفكار طالبات التعليم الفني ومشاريعهم وإبداء أرائهم فيها، ودعم رائدات أعمال المستقبل.و"ديارنا" هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية.