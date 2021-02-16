برلمانية تقترح تدريس مادة الذكاء الإصطناعي بالمدارس

كشفت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل اجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بوفد من نائبات البرلمان، علي رأسهم النائبة ايلاريا سمير حارص، والنائبة سوسن حسني حافظ، والنائبة مريم عزت.قالت فاطمة في بيان الثلاثاء، إن وزير الاتصالات تطرق إلي بعض الأمور الخاصة بالخطة التي تم وضعها الدولة في مجال الاتصالات والإنترنت، موضحة أنه تم مناقشة ملف التحول الرقمي، وأهميته تطبيقه في مصر خلال الفترة القادمة.وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الوزير أكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، لذا يتم العمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل.أضافت نائبة البرلمان أنها تقدمت بعدد من المقترحات التي تعمل علي تطوير منظومة الاتصالات في مصر، اهمها أن يتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.