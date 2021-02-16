أسامة منير يعود للغناء بأغنية جديدة من تأليفه وألحانه (صور)

بعد غياب كبير عن الغناء؛ يعود الفنان والإعلامى أسامة منير بأغنية جديدة من كلماته وألحانه وتحمل اسم "أنا".الأغنية من توزيع رومانى أمين وچون إستيفان، وإنتاج إكسبريس ميديا، وإخراج أحمد سليم، وسيتم عرضها قريبا.وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية، خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلفًا ومميزًا.يذكر أن آخر أعمال أسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبدالعزيز، وتجربة أخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".