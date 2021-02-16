ماكرون: فرنسا لا تعتزم خفض عديد عملية «برخان» المنتشرة بمنطقة الساحل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن فرنسا لا تعتزم أن تخفض "على الفور" عديد عملية "برخان" المنتشرة في منطقة الساحل لمكافحة الجهاديين، داعيا إلى "القضاء" على المجموعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة التي لا تزال تشكل تهديدا لهذه المنطقة.وكان ماكرون يتحدث عبر الفيديو من باريس أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقدة في نجامينا منذ الاثنين، بهدف تقييم التحركات التي تمت منذ قمة بو في جنوب غرب فرنسا قبل سنة، وتضم المجموعة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.وقال ماكرون إن "انسحابا فرنسيا، سحب الجنود بأعداد كبرى وهو مخطط درسته، سيكون خطأ".وكانت باريس تفكر قبل بضعة أسابيع ببدء الانسحاب اعتبارا من مطلع هذه السنة، عبر استدعاء 600 جندي تم إرسالهم كتعزيزات قبل سنة.. وتضم عملية برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين حاليا 5100 جندي.لكن الرئيس الفرنسي مهّد الطريق أمام خفض تدريجي للوجود العسكري الفرنسي.. وقال: "على المدى الطويل وبعد انقضاء الصيف، أرغب في أن نعمل مع شركائنا من أجل تعديل تواجدنا" في منطقة الساحل المتواصل منذ ثماني سنوات.ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما، فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع، وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي.وقال ماكرون إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) "نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه "تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى"، "فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى".لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا"، واللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا جهاديا، يستمران في تهديد منطقة الساحل، واعدا "بتعزيز التحرك" في محاولة "للقضاء على هذين التنظيمين".وقال ماكرون: "قمنا في الأسابيع الماضية بتعزيز تقاربنا مع محاورينا في مجموعة الدول الخمس في الساحل لكي نعتبر أن اياد أغ غالي وامادو كوفا عدوان وليسا محاورين بأي شكل من الأشكال".وكانت مالي قد أبدت استعدادها خلال العام 2020 لفتح قنوات حوار مع هاتين المجموعتين التابعتين للقاعدة.وتم إرسال موفدين للقاء اياد أغ غالي وامادو كوفا، وهما مسئولان في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".وأضاف ماكرون: "هما إرهابيان مسئولان عن مقتل آلاف المدنيين وعسكريينا من الساحل والأوروبيين والدوليين".ولم تتسرب معلومات كثيرة حول هذه الاتصالات إلى حين الإطاحة بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، فى اغسطس 2020.. وأبدى العسكريون، الذين شكلوا منذ ذلك الحين سلطة انتقالية بهدف تسليم السلطة للمدنيين في مهلة 18 شهرا، رغبتهم في إعطاء انطلاقة جديدة للبلاد.وفي أكتوبر وخلال زيارة إلى باماكو قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي استبعد اجراء أي اتصال مع الجهاديين، أكد رئيس الوزراء المالي الانتقالي أن "الحوار الوطني الشامل"، التجمع الوطني الكبير الذي عقد في نهاية 2019، شدد بوضوح على ضرورة "تقديم عرض حوار مع المجموعات المسلحة" الجهادية.وفي حين لا تخفي فرنسا رغبتها في خفض تواجدها العسكري في منطقة الساحل، أكد ماكرون أن باريس لا تعتزم خفض عديد عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الجهاديين، والتي تضم حاليا نحو 5100 عنصر في منطقة الساحل "بشكل فوري".وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة مجموعة الدول الخمس: "إن تطورات مهمة دون شك ستدخل على انتشارنا العسكري في منطقة الساحل في الوقت المناسب، لكن هذا الأمر لن يحصل على الفور".وأشاد ماكرون في كلمته أمام القمة بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه الإثنين بإرسال 1200 جندي الى منطقة "المثلث الحدودي"، قائلا: "إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل".من جانب آخر، اعتبر الرئيس الفرنسي أن "التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا بالجوهر قوية كما هي عليه الآن"، وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة "والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا".وإلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "منح أفق لسكان منطقة الساحل"، داعيا إلى "يقظة ثانية، تتمثل بإعادة الامن والخدمات الى السكان"، ومطالبا "بدفع أقوى على أعلى مستوى الدولة" من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.وخلص إلى القول: "إنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح".ويعقد اجتماع جديد لقادة مجموعة دول الساحل الخمس خلال الربيع، على أن تنظم قمة "قبل الصيف"، حسبما أكد ماكرون.