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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«توتو رو»: مصر حاليا ضمن أفضل 10 وجهات سياحية جاذبة للروس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:26 م
السياحة مصر
السياحة مصر
أ ش أ
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أعلن المركز التحليلي لمكتب السياحة والسفر "توتو رو" (Tutu.ru)، اليوم الثلاثاء، أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن أفضل 10 وجهات جوية يفضلها السائحون الروس، وفقا لنتائج الفحص التي أجراها المركز حول مدى استعداد الدول الإفريقية لاستقبال السائحين الروس ووجهاتهم المفضلة في القارة السمراء.

وقالت نائبة رئيس منصة "توتو رو"، إيلينا شوبينا - في تصريح له-: "لا يزال الطلب على الرحلات الجوية بين المسافرين المستقلين منخفضًا، فهم يحجزون رحلات جوية داخل روسيا بشكل أساسي.. ومن بين الدول الإفريقية، كانت فقط مصر من بين الاتجاهات العشرة الأوائل من حيث الطلب على تذاكر الطيران من 1 يناير إلى 30 أبريل، لتحتل المرتبة التاسعة.. فيما بلغ الطلب ذروته على الجولات إلى كينيا وتنزانيا في أغسطس وبعطلة رأس السنة الجديدة".

وأفادت شوبينا، بأنه في عام 2019، قبل تفشي وباء فيروس كورونا، كانت مصر والمغرب وتونس والجزائر تحظى بشعبية بين الروس من بين الدول الإفريقية.

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