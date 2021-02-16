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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل 799 وفاة و10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:28 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و625 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، بينما توفي 799 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأنه تم تسجيل، أمس الاثنين، 9 آلاف و765 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و230 حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 118 ألفًا و195 حالة وفاة.

يذكر أن نحو 15.5 مليون شخص قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا، بينما تلقى 546 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.

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