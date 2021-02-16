غدًا.. المكسيك تعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بسبب لقاح كورونا

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدا الأربعاء، بشأن التوزيع غير العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم.ونقلت صحيفة "الجارديان" عن إبرارد قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستعرض مخاوف المكسيك وأمريكا اللاتينية بشأن ما أسماه "عدم المساواة" في خريطة التوزيع للقاحات كورونا.وأشار إلى أن الدول التي يتم إنتاج اللقاحات بها لديها معدلات تطعيم عالية جدا، فيما تقل تلك المعدلات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسب أقل بكثير.يذكر أن المكسيك وقعت عددا من الاتفاقيات مع شركات الأدوية العالمية للحصول على ملايين الجرعات لتطعيم مواطنيها البالغ عددهم 126 مليونا وسط تأخيرات عالمية ونقص في بعض اللقاحات.وبدأت حملة التطعيم في المكسيك في ديسمبر الماضي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، بينما بدأت أمس حملة تطعيم الملايين من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.