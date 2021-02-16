كيف تعاملت شركات المياه مع موجة الطقس السيئ بالمحافظات؟

استقبلت محافظة الإسكندرية اليوم أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وتعاملت شركتا الصرف الصحي ومياه الإسكندرية بدفع كافة معداتها من بدالات وسيارات الشفط واللوادر وطلمبات الرفع بالمناطق الساخنة.وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مناطق "منتزه أول ومنتزه ثان، بالإضافة إلى مناطق شرق متمثلة في شوارع محمد نجيب، جمال عبدالناصر، منطقة مظلوم، والفنون الجميلة، ومنطقة المكس، ويتم التعامل معها على الفور من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ.ومن جانبه أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة للمرور على المناطق الساخنة بمناطق (العجمي وأرض الفحص والجراري كوبري محرم بك، بالإضافة إلى المرور على رافع الكيلو 21 لمتابعة الضغوط وانتظام ضخ المياه بصورة منتظمة.كما شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة، بمناطق شارع أحمد عرابي، وش فيصل محور 26 يوليو، والمهندسين، ومصر الجديدة، ومدينة نصر بدون حدوث أي تجمعات، مع انتشار معدات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لأكثر من 200 معدة متنوعة الأحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمة بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع أى سقوط للأمطار.وفى مطروح، أوضحت شركة الصرف الصحي بالمحافظة، سقوط أمطار مستمرة من غزيرة إلي متوسطة وتوجد بعض التجمعات بمناطق الكيلو 7 والكيلو 4 ومنطقة الريفية وجار التعامل معها.وتتعامل شركة الصرف الصحي بكفرالشيخ، بمعداتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع سقوط أمطار متوسطة أدت إلي بعض التجمعات "بمناطق بلطيم - سيدي سالم - الرياض- مطوبس"، وتم الانتهاء وسحب مياه الأمطار من مدينة بلطيم، ومركز قلين، ومركز دسوق، والحامول.وتستمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في رفع تراكمات مياه الأمطار من محافظة دمياط (كفر سعد- الوسطاني- دمياط) بعد تعرض المحافظة لرياح شديدة مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة.كانت شركة مياه الشرب بالشرقية أعلنت سقوط أمطار خفيفة بمراكز مدينة الزقازيق، ههيا، كفر صقر مشتول السوق، منيا القمح.وأشارت شركة مياه الشرب بالدقهلية، الي سقوط أمطار خفيفة أو ضعيفة دون تأثير، وأصدر رئيس الشركة بالدقهلية تعليمات مشددة بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح.وفى البحيرة، أوضحت شركة الصرف الصحي بالبحيرة تعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وخاصة بمراكز رشيد وإدكو وكفرالدوار وبلطيم.كما تفقد رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظات القناة، انتشار سيارات شفط المياه "الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.