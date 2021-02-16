تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب خلال هذه الفترة عن موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ورابط ملئ الاستمارة، حيث تستعد لاجراء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد وجهت الوزارة بمراجعة وتدقيق بيانات طلاب الدبلومات الفنية مع استكمال الملف الإلكتروني للطلاب مشتملا على الصورة الشخصية للطالب.





موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، سيكون في يوم 29 مايو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي التي تم الإعلان عنها في بداية انطلاق العام الدراسي .





ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لتعبئة الاستمارة moe-register.emis.gov.eg ، خيث يمكن للطلاب التسجيل الإلكترونى ، الذي سيكون مختلفا من هذا العام حيث يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب والذى يستطيع الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكترونى والموحد والمتوفر لجميع طلاب الدبلومات الفنية.





من جانبها نبهت الوزارة على الطلاب وشددت على ضرورة الخصول على الكود السري الخاص بهم من المدرسة، قبل بداية تعبئة البيانات الخاصة به في الاستمارة المعدة للامتحانات.





تشديدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الانتهاء من تعبئة وملء الاستمارة الخاصة بالطلاب لدخول الامتحانات، والتي بدأ فتح الباب لتعبئتها، يوم 10 يناير الماضي، كما ناشدت الطلاب بضرورة التأكد من صحة وسلامة البيانات التي قام الطالب بملئها، وفي حالة وجود أخطاء يرجع للمدرسة التابع لها، ويتحدث مع الإدارة لتصحيح الأخطاء.





بينما طالبت الوزارة، الطلاب بضرورة تسليم الصور الشخصية المطلوبة 4 في 6 بخلفية بيضاء، شريطة أن يقوم الاستديو الذي يقوم الطالب بالتصوير فيه بطباعة اسم الطالب رباعيا علي الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة الشخصية.



