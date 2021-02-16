سحب تراكمات مياه الأمطار بكورنيش مطروح والعلمين (فيديو)

قامت قوات الحماية المدنية بمطروح بسحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين.وحصلت الدستور علي صور وفيديوهات لعملية سحب تراكمات مياه الأمطار من كورنيش مطروح ومدينة العلمين والطريق الدولي والتي قامت بها أفراد قوات الحماية المدنية تحت قيادة العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح.وشهدت مدينة مرسي مطروح، منذ الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء، سقوط الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح وانخفاض درجة الحرارة، أدت إلى غرق الشوارع والميادين.وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.وكان وجه محافظ مطروح بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها الى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.