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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس في الأقصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:33 م
القصوى لمواجهة الطقس
القصوى لمواجهة الطقس في الأقصر
هدى الأمير
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طالب محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل محافظة الأقصر وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية، وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

كما شدد على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي طارئ على رقم 0952374903.

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