إجراء 12 جراحة للقضاء على قوائم الانتظار بـ«الأقصر الدولى»

تمكن فريق أطباء مستشفى الأقصر الدولي، من إجراء ١٢ جراحة متقدمة، في تخصصات العظام والعمود الفقري، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.وتكون الفريق الطبي، من الأستاذ الدكتور محمد نجم استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر وأطباء قسم العظام بالمستشفى برئاسة الدكتور حمدي حسن.وأوضح المستشفى، أن من ضمن العمليات الجراحية، عملية أجريت لشاب عمره ٢٢ عاما، عبارة عن تزحزح ما بين الفقرة الخامسة القطنية والعجزية والفقرة الأولى من الدرجة الرابعة وهى الأولى من نوعها بمستشفيات الصعيد.وتأتي هذه العمليات الجراحية ضمن مبادرة، رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وبرعاية الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصر الدولي.