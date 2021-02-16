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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء 12 جراحة للقضاء على قوائم الانتظار بـ«الأقصر الدولى»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:43 م
إجراء 12 جراحة للقضاء
إجراء 12 جراحة للقضاء
هدى الأمير
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تمكن فريق أطباء مستشفى الأقصر الدولي، من إجراء ١٢ جراحة متقدمة، في تخصصات العظام والعمود الفقري، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وتكون الفريق الطبي، من الأستاذ الدكتور محمد نجم استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر وأطباء قسم العظام بالمستشفى برئاسة الدكتور حمدي حسن.

وأوضح المستشفى، أن من ضمن العمليات الجراحية، عملية أجريت لشاب عمره ٢٢ عاما، عبارة عن تزحزح ما بين الفقرة الخامسة القطنية والعجزية والفقرة الأولى من الدرجة الرابعة وهى الأولى من نوعها بمستشفيات الصعيد.

وتأتي هذه العمليات الجراحية ضمن مبادرة، رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وبرعاية الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصر الدولي.

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