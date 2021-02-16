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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: منظومة التأمين الصحى تضمن تكفل الدولة بعلاج غير القادرين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:33 م
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي
عائشة حسن
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أشاد محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن عدد من المشروعات يتم افتتاحها في قطاع الصحة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي تضمن تكفل الدولة بعلاج غير القادرين.

أضاف الكومي، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المصرية ورفع كفاءة المستشفيات، علاوة على إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية الشاملة للإسراع في توفير خدمة جيدة وآدمية للمواطن.

أشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة يستهدف الارتقاء بحياة 100 مليون مصري وتقديم خدمات طبية على مستوى عال من التقدم، إضافة إلى أن الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والوقائية.

وأكد الكومي أن الفترة القادمة ستشهد تغيرًا ملحوظًا وتطورات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أن عوائد هذا التقدم والتطور الكبير سيظهر أثره واضحًا وبشكل كبير على المواطن في القريب العاجل.

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