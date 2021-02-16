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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخميس.. قطع المياه عن مدينة الأمل بالقاهرة لمدة 10 ساعات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:34 م
قطع المياه
قطع المياه
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الثلاثاء، انقطاع المياه عن مناطق (مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقًا بجميع مراحلها المختلفة)، اعتبارًا من العاشرة من صباح الخميس المقبل وحتى الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال كوبرى المعصراوى بمنطقة عزبة الهجانة، الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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