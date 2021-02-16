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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تعلن نسب التعاطى والإدمان فى المحافظات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:44 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع الطبي بالإسماعيلية، نسب التعاطي والإدمان في المحافظات.

ويرصد الدستور نسب التعاطي والإدمان في المحافظات وفقا للمسح الشامل التي أعلنت عنه وزيرة التضامن:-

تعاطي المواد المخدرة:

- سوهاج بنسبة 12.2%.

- القليوبية بنسبة 10.5%.

- الشرقية بنسبة 8.2%.

- المنيا 8%.

- البحر الأحمر 6.7%.

- أسوان 6.5%.

- الدقهلية 6.5%.

- القاهرة 6%.

- الجيزة 5.9%.

- الإسكندرية 5.2%.


تناول الكحوليات:

- البحر الأحمر 5.4%.

- الشرقية 5.3%.

- سوهاج 5.2%.

- أسوان 4.4%.

- القاهرة 4%.

- الإسكندرية 3.9%.

- المنوفية 3.6%.

- الجيزة 3%.

- السويس 2.9%.

- المنيا 2.4%.

التدخين:

- المنيا 51.8%.

- سوهاج 47.4%.

- البحر الأحمر 39.2%.

- البحيرة 35.6%.

- الإسماعيلية 33.3%.

- الإسكندرية 33.3%.

- الغربية 29.9%.

- دمياط 28.6%.

- الجيزة 28%.

- الأقصر 28%.

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