أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية هطولا مستمرا لأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة البرودة على معظم المدن والقرى.وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع بالمياه، وتعطل حركة المرور بعدد من الأماكن، بالإضافة إلى توقف حركة الصيد فى بحيرة المنزلة.‎وحذرت شركة الكهرباء المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة بالشوارع، تحسبًا لوجود ماس كهربائى، بسبب الأمطار والرياح.‎كانت محافظة الدقهلية أعلنت رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، في جميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات، والوحدات المحلية، بسبب موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ودعم منظومة النظافة؛ لمواجهة تجمعات مياه الأمطار بـ12 سيارة شفط وكسح مياه.