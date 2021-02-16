بالأرقام.. مصر واليابان مسيرة استثمارية من التعاون المشترك

مسيرة استثمارية ضخمة، التقت فيها مصر واليابان منذ سنوات عديدة مضت، خلفت لكل منهما اقتصاد قوي متعاون، ومشاريع ربطت البلدين، وزاد التعاون مع أزمة فيروس كورونا المستجد بسبب احتياج البلدين لبعضهما البعض، بعدما حققت تداعيات الجائحة والغلق العام خسائر عديدة لكبرى اقتصاديات العالم.واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الدولي مع اليابان تضم 14 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار، بعدما تم التوقيع بين وزارتي التعاون الدولي والمالية من جانب والسفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية من جانب على اتفاق جديد بقيمة 240 مليون دولار.وجاء الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030.ولم يكن ذلك هو التعاون الاستثماري أو الاقتصادي الأول بين مصر واليابان، حيث أن تاريخ كلًا منهما مليء بالإتفاقيات، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الاستثمارات بين البلدين في السنوات الأخيرة.في البداية فإن مصر تحتضن نحو 106 شركات يابانية وفق بيانات وزارة الاستثمار فى العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، باستثمارات بلغت 360 مليون دولار داخل قطاعات عديدة.وشهد العام المالي 2019 - 2018 زيادة بنحو 74% فى الاستثمارات اليابانية فى مصر مقارنة بالعام السابق له حيث كانت توجد فقط 60 شركة باستثمارات تبلغ 257 مليون دولار، وهي أعلى نسبة استثمار بين الدول الآخرى.وبحسب البيانات المتوفرة على موقع وزارة الصناعة والتجاربة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام 2019 1.565 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة بلغت نحو 30.5%.وتعتبر أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل فى البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.بينما قطاع الكهرباء له نصيب الأسد من المشروعات بين مصر واليابان، ويعد أكثر القطاعات المستفيدة من الشراكات الدولية مع دولة اليابان حيث تبلغ الاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات بالقطاع نحو 1.12 مليار دولار، بينما والاتفاقيات في مجال الري بين البلدين تبلغ قيمتها 57 مليون دولار.وقطاع النقل والملاحة بلغت قيمة اتفاقيات التمويل التنموي بين مصر واليابان نحو 552 مليون دولار، بينما تبلغ الاتفاقيات الموجهة لقطاع السياحة والآثار 450 مليون دولار، ثم تمويل سياسات التنمية 240 مليون دولار، بينما تبلغ الاتفاقيات في مجال التعليم والتعليم الفني 137 مليون دولار.كما تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية.وعلى صعيد الاتفاقيات فقد شهد عام 2019، توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة بين مصر واليابان، حيث أنه في أغسطس من نفس العام شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.وفي نوفمبر 2018 زار القاهرة وفد من رابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر.في ديسمبر 2018 وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، مع "كازوهيكو كوشيكاوا" النائب الأول للرئيس التنفيذى لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني.