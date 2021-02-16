سيدة تستغيث من طليقها: «بيتهجم عليا أنا وبناتي بالكلاب» (فيديو)

استغاثت سيدة من طليقها بعدما جاء إليها حاملًا السلاح ويصطحب كلبا، لترويعها هي وأبنائها، ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى لكن سبق له وتعدى عليها عدة مرات من قبل.تقول "شيرين رفعت"، إنه بعد وفاة زوجها الأول في حادث سير أقنعها الأهالي وأسرتها أن تتزوج من شقيق زوجها ليعول الأطفال، لكن بعد زواجها منه اكتشفت أنه يبيع المخدرات بجانب أنه كثير المشاكل بين جيرانها، لافتة إلى أنه بعد مرور 3 سنوات على زواجهما وتحملها الضرب المبرح قررت رفع قضية خلع.وتابعت أنه جاء إليهم حاملًا سلاح أبيض ومعه كلب وقام بالتعدى عليهم هي وأطفالها، وقامت بتحرير محضر بالواقعة لكنها تفاجئت أنه حرر محضر آخر يفيد بالاعتداء عليه، مشيرة إلى أن صغارها يفرون عندما يأتي للبيت كونه جاء لافتعال مشكلة.