«الزراعة» تستعد بمعدات تحسين الأراضى لمواجهة الطقس السيئ

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت لموجة الطقس السيئ، حيث تم التنبيه على مديريات الزراعة بالمحافظات وتكليفها بتوجيه المزارعين والمربين بالإجراءات التي يتم اتباعها لمواجهة الظاهرة المناخية، والتنسيق مع المراكز والمعاهد البحثية.أضاف القرش، لـ«الدستور»، أن الوزارة تتابع مع المزارعين لحين انتهاء موجة الطقس، حيث استعدت بمعدات قطاع الزراعة الآلية ومعدات جهاز تحسين الأراضي لتقديم العون للمزارعين من خلال المتابعة مع هذه القطاعات ومديري المديريات بالمحافظات، وكذلك من خلال حملة ازرع صح التي تقدم النصح والإرشاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها الوزارة.