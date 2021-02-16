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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تخفف بعض القيود المفروضة في أوسلو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:52 م
النرويج
النرويج
وكالات
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قالت حكومة النرويج اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع بعض القيود التي كان قد تم فرضها الشهر الماضي في منطقة أوسلو الكبرى لوقف تفشي سلالات لفيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة بينت هوي "هناك نظرة شاملة كافية للوضع في أوسلو ونوردري فولو وهالدن والبلديات المجاورة."

وأضاف أن قرار الحكومة سوف يكون ساري المفعول اعتبارا من بعد غد الخميس، وفي يناير الماضي، أمرت الحكومة بالإغلاق المؤقت لأماكن التسوق وكذلك الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية في منطقة أوسلو الكبرى بعد تفشي السلالة المتحورة البريطانية لفيروس كورونا، والتي تعتبر أكثر قابلية للانتقال.

وتم إعفاء محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود من الإغلاق.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات المحلية ماهى الإجراءات التي سيتم تخفيفها.

على سبيل المثال، هناك مسألة ما إذا كان بإمكان طلاب الجامعات استخدام قاعات الدراسة مرة أخرى.

ويعتزم عمدة أوسلو ريموند جوهانسن تقديم بعض التفاصيل غدا الأربعاء، لكنه حذر من أن القيود سوف تستمر.

ونقلت وكالة الأنباء "ان تي بي" عن العمدة قوله "ما من شك في أن الوضع لا يزال خطيرا"، مضيفا أن "إعادة الافتتاح ستتم بشكل تدريجي ووفق ضوابط، ولن نخاطر".

وسجلت النرويج، التي يبلغ عدد سكانها 3ر5 مليون نسمة، نحو 66800 حالة إصابة بفيروس كورونا و593 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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