الجمعة.. مي عمر ضيفة منى الشاذلى في «معكم»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" الفنانة مي عمر للكشف عن كواليس مسلسلها الأخير "لؤلؤ"، الجمعة المقبل.كما تظهر في الحلقة الفنانة الصاعدة هدير عبدالناصر.المسلسل من تأليف محمد مهران وقصة مى عمر وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي، والمسلسل من إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فيه كل من نجلاء بدر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم وسلوى عثمان وعماد زيادة وحمدي هيكل.