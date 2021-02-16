بايدن: تقديم 100 مليون جرعة ضد كورونا في 100 يوم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد حددت هدفا كبيرا يتمثل في تقديم 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم.. ومع التقدم الذي نحققه، أعتقد أننا لن نصل إلى هذا الهدف فحسب، بل سنتجاوزه"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.وكان موقع "بوليتيكو" السياسي قد ذكر، في وقت سابق، أن البيت الأبيض يستشير شركة أمازون بشأن لوجستيات اللقاحات.