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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية ترفض طلب أسكتلندا الانضمام لبرنامج التبادل الطلابي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:34 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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رفضت المفوضية الأوروبية طلب أسكتلندا الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب (إيراسموس) بشكل مستقل بعد خروج بريطانيا من عضوية التكتل، واختيارها عدم المشاركة في البرنامج التعليمي الأوروبي.

وفي خطاب بعثت به إلى النائبة بالبرلمان الأوروبي تيري راينتكه، الإثنين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين إنه من المستحيل دمج أسكتلندا في برنامج إيراسموس بمفردها.

يذكر أن إيراسموس هو برنامج التعليم والتدريب الخاص بالاتحاد الأوروبي، ويشتهر بأنه برنامج للتبادل الطلابي وكان حكومتا أسكتلندا وويلز ترغبان في مواصلة الاشتراك في برنامج إيراسموس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك أثناء التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.

وأوضح الخطاب أن وزير التعليم العالي في أسكتلندا ريتشارد لوكهيد التقى مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية "لبحث الخيارات بشأن مشاركة اسكتلندا" في البرنامج.

وقالت فان دير لاين: "نظرا لأن أسكتلندا هي إحدى الدول التي تتكون منها المملكة المتحدة، فليس من الممكن انضمامها إلى إيراسموس بشكل منفصل، فالخيار الوحيد أن تشترك المملكة المتحدة ككل أو لا تشترك على الاطلاق".

وذكرت النائبة البرلمانية راينتكه التي تنتمي لحزب الخضر أنها ستواصل بحث الخيارات المتاحة أمام أسكتلندا وويلز بما في ذلك إجراء نقاش في البرلمان.

وعقبت السياسية الألمانية على خطاب فان دير لاين قائلة: "لم تكن تلك هي الإجابة التي نأمل فيها"، مضيفا أن برنامج "إيراسموس هو حجر زاوية لقارة تنعم بالسلام، بما في ذلك خارج حدود الاتحاد الأوروبي".

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