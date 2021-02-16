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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناورة لشفط مياه الأمطار في 8 أنفاق بالقليوبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:31 م
مناورة لشفط مياه
مناورة لشفط مياه الأمطار
كتب صلاح حسنى
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شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة، تزامنًا مع رفع الطوارئ وما شهدته المحافظة اليوم من موجة طقس سيئ ونزول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مختلف أنحاء المحافظة وتوقع سقوط أمطار غزيرة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وفق توقعات الأرصاد.

وقال المحافظ إن مناورة جرى تنفيذها اليوم خلال موجة الطقس لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، وذلك في 8 أنفاق حتى لا تتأثر السيولة المرورية، بالاشتراك والتنسيق بين مراكز المدن والأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري، باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق.

أضاف المحافظ أن المناورة بدأت بنفق شعراوي ببنها، حيث تم ضخ كمية كبيرة من المياه وتم تصريفها من خلال شبكة الصرف التي تضم 4 غواطس ووجه المحافظ باستمرار رفع حالة الطوارئ وإعادة تطهير وتسليك خط تصريف المياه بالنفق، وذلك لسرعة تصريف المياه.

وتابع جولته بتفقد التجربة بنفق سعد زغلول بالعاصمة بنها والذي يضم غاطسين مربوطين على محطة رفع بنها الجديدة كما تفقد المحافظ أيضا التجربة بنفق كلية العلوم بالمنشية في بنها.

ووجه المحافظ بنظافة النفق تمامًا من الأتربة، حتى لا تتسبب في انسداد شبكة تصريف الأمطار بالنفق.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد أنفاق سندنهور ببنها ونفق مزلقان زكي ونفق الحدادين بطوخ وأنفاق الدائري بقليوب وأنفاق ميدان المؤسسة والزراعة.

شهد المحافظ مناورة شفط الأمطار، للتأكد من جاهزيتها في حالة سقوط الأمطار، موجها بضرورة الاستعداد التام لتنفيذ أي مهام خلال فترة موجة الطقس السيئ.

يذكر أن هذه التجارب تضمنت ضخ كميات كبيرة من المياه لاختبار الحالة الفنية للغواطس، وكذا مراجعة عمل غرف التحكم الخاصة بكل نفق، وكذا توفير مولدات الكهرباء الإضافية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد المحافظ ضرورة اختبار جاهزية كافة الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى المحافظة من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موجة الطقس السيئ، علاوة على التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن القليوبي.

شارك في المناورات مصطفي مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية الذي أكد أن المناورات حققت رقما قياسيا في التخلص من مياه الأمطار في مدة ١٥ دقيقة بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.

ووجّه مجاهد القطاعات المعنية بضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد والوجود الميداني خلال اليومين المقبلين تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

أوضح أن استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بفروع الشركة والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

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