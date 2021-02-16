سقوط أجزاء من عقارين وميل ثالث بوسط الإسكندرية (صور)

شهد حى وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقارين وميل آخر بنطاق الحى، حيث تلقت غرف عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغات بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ١٢ شارع عرفان محرم بك دون حدوث إصابات، ووجود عقار آيل للسقوط بـ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي، وسقوط قشرة محارة بالعقار الكائن بـ٨ شارع أنس باي الإبراهيمية.ووجه اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بسرعة معاينة العقارات، حيث توجه على الفور مدير إدارة الأزمات والكوارث، إدارة المتابعة، ومهندسي المناطق للمعاينة واتخاذ اللازم.وتمت المعاينة، واتضح سقوط سقف حجرة بالدور الثالث بالعقار الكائن بـ١٤ شارع البكري من عرفان محرم بك، المأهول بالسكان، والمكون من أرضي+ اثنين علوي + جزء بالثالث، دون وقوع إصابات، واتضح بالكشف أن العقار صادر له قرار الإزالة رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨ لجزء الدور الثالث، وترميم الباقي.ووجه اللواء رئيس الحي بسرعة عمل محضر إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حماية للأرواح، وتم بالفعل عمل محضر إخلاء موقت للسكان بقسم محرم بك، بالإضافة إلى عرض العقار على اللجنة الهندسية المختصة.كما تمت معاينة العقار الكائن بـ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية، وتبين حدوث تلف شديد بلكونة الدور الأول علوي للعقار المكون من أرضي + أول علوي + جزء بالثاني المشغول بالسكان، والصادر له قرار الترميم ٩ لسنة ٢٠٠١، وبناء عليه جار عرضه على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.وفي السياق ذاته، تمت معاينة العقار رقم ٨ شارع أنس باي المتفرع من لاجتية الإبراهمية بمعرفة مهندس المنطقة؛ والمكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية ومشغول بالسكان؛ واتضح وجود ميل بسيط بالعقار، الصادر له قرار الترميم رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠١، ووجه رئيس الحي بسرعة إرسال إشارة إلى قسم الشرطة المختص لعمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجار عمل المحضر اللازم بقسم باب شرق، بالإضافة إلى عرضه على اللجنة الهندسية المختصة.